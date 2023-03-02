أوربان: على الاتحاد الأوروبي تشكيل تحالف دفاعي دون الولايات المتحدة

بودابست – سانا:

دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان دول الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء تحالف دفاعي خاص بأوروبا دون الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنها تسعى دائماً وراء مصالح نفعية خاصة في التعامل مع قضايا الأمن الدولي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أوربان قوله في مقابلة مع صحيفة (دي فيلت وتش) السويسرية: يتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي بذل جهود إضافية لتعزيز أمنها والقدرة على الدفاع عن نفسها، دون الاعتماد على المساعدة الأمريكية عبر تشكيل حلف أوروبي خاص.

وأوضح أوربان أنه في القرارات التي تتخذ في بروكسل، أرى في كثير من الأحيان انعكاساً للمصالح الأمريكية أكثر من المصالح الأوروبية، وفي تحديد مسار الصراع في أوكرانيا، فإن الأمريكيين اليوم لهم الكلمة الأخيرة، بينما تفقد أوروبا هويتها من الناحية الفكرية.

ولفت إلى أن هناك نقصاً في الإرادة على الأقل في الغرب لحل الوضع في هذا البلد على عكس العديد من الدول في العالم التي ترغب بنهاية سريعة للصراع، مبيّناً أن هنغاريا تتعرّض لضغوط مستمرة تحاول إجبارها على تغيير موقفها من أوكرانيا وتزويدها بالسلاح، الأمر الذي يعني أنهم يريدون جرّنا إلى حرب وحتى الآن تمكّنا من المقاومة.

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