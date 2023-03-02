إخلاء 27 عائلة من عدة أبنية متضرّرة في حمص

تواصل لجان مجلس مدينة حمص بالتنسيق مع نقابة المهندسين عملها في الكشف على الأبنية المتضررة، نتيجة الزلزال الذي ضرب سورية بداية الشهر الماضي، وتسبب بوقوع أضرار في عدد من المباني السكنية.

رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبد الله البواب أشار إلى أنه يوجد 5 لجان تابعة للمجلس تعمل ضمن قطاعات المدينة، وكشفت على 1500 عقار ضمن المدينة، حيث تتواصل مع لجان من كل الأحياء للتقييم والكشف على الأبنية المتضررة وإخلائها من قاطنيها، في حين تقوم اللجان التابعة لنقابة المهندسين بالكشف على المباني ضمن الريف والمدينة.

ولفت البواب إلى حدوث تصدعات وضرر وانهيارات جزئية في عدد من المباني السكنية أغلبها قديمة ومتضررة من الحرب ضمن أحياء حمص القديمة وغيرها في الأحياء التي تعرضت لأضرار سابقة، مبيناً أنه تم إخلاء 27 عائلة من عدة أبنية ضمن أحياء القصور والقرابيص وجورة الشياح والخالدية والبياضة، حفاظاً على سلامتهم وتم تأمين قسم منهم في مراكز الإيواء ومنهم من ذهب إلى أقاربه.