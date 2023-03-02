الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية يثمّن بيان قمة بغداد للاتحاد البرلماني وتشكيلها وفداً لزيارة سورية

أكّد الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية، قاسم صالح، أنّ الأمانة العامة للمؤتمر تثمّن بيان قمة بغداد للاتحاد البرلماني العربي الدورة 34، وتشكيلهم وفداً لزيارة الجمهورية العربية السورية، مشيراً إلى أن ذلك يشكّل خطوة هامة للتضامن والوقوف إلى جانب الشعب السوري، ورسالة فعليةً عن تلاقي الأشقاء العرب على الوقوف إلى جانب الشعب السوري في الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها إبان الحرب الإرهابية التي استهدفته، والحصار والعقوبات الأمريكية والغربية القسرية أحادية الجانب، إضافةً إلى كارثة الزلزال المدمر الذي أصاب عدداً من المحافظات السورية.

وتابع صالح في بيان: إن المؤتمر؛ والذي ينطلق من‏ قاعدة العمل العربي الشعبي المشترك، يؤكد إيمانه بقدرة المؤسسات الشعبية العربية على تحمّل مسؤولياتها تجاه المصالح القومية، ومسؤولية هذه المؤسسات في أخذ دورها الشعبي والمجتمعي، وصولاً إلى تحقيق التضامن العربي الشعبي المشترك.

وأشار الأمين العام، إلى أن المؤتمر يرى في زيارة وفد الاتحاد البرلماني العربي إلى الجمهورية العربية السورية، وما سبقها وتلاها من زيارات ومواقف عربية، ما يشكّل حالة إيجابية يجب أن تتكلل بمنهاج عمل واضح وجهود استثنائية، وصولاً إلى رفع العقوبات الظالمة عن سورية ودعم جهودها في محاربة الإرهاب والاحتلال، وتحرير جميع الأراضي للسورية المحتلة، إضافةً إلى دعم جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى أرضهم ومنازلهم.

واختتم صالح بالقول: إن “المؤتمر يعلن استعداده الكامل للعمل مع جميع المؤسسات الشعبية العربية والدولية لتحقيق البرنامج أعلاه، فواجبنا تجاه سورية هو واجب وطني وقومي”.