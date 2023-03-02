الجمعية الإسلامية للصيادلة بحزب الله تُعرب عن تضامنها وتعازيها بضحايا الزلزال في سورية

البعث – بسام عمار:

قدّم رئيس وأعضاء الجمعية الإسلامية للصيادلة في حزب الله التعازي للشعب العربي السوري بضحايا الكارثة الزلزالية لنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة اليوم في مقر النقابة.

رئيس الجمعية الدكتور حسن حجازي أعرب باسم مجلس إدارة الجمعية وأعضائها عن التضامن مع الشعب العربي السوري والزملاء الصيادلة في هذه الفاجعة الكبيرة وعن أصدق المشاعر والمواساة، مشيراً إلى أن هذه الكارثة لا تخص سورية فحسب بل تخص كل العرب والأحرار والشرفاء، لأن دمشق كانت وستبقى قلب العروبة النابض والداعم الحقيقي للمقاومة في لبنان وفلسطين، التعازي أقل شيء يقدّم لسورية.

وأكد استعداد الجمعية لتقديم كل الدعم والعون الممكن مستقبلاً، مشيراً إلى أن الجمعية ترغب بإقامة أفضل علاقات التعاون مع النقابة مستقبلاً، وتبادل الخبرات، ومشيداً بتطور قطاع الصناعات الدوائية في سورية.

من جهتها، الدكتورة وفاء كيشي، نقيب الصيادلة، أعربت عن شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء الجمعية على هذه اللفتة الكريمة وزيارة النقابة، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وقوة الروابط الإجتماعية بينهما، ولافتةً إلى أن النقابة ترغب بإقامة أفضل علاقات التعاون مع الجمعية.

وقدمت الدكتورة كيشي عرضا عن عمل النقابة والخدمات التي تقدمها لأعضائها وعن واقع القطاع الدوائي في سورية.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس الجمعية مبلغاً مالياً للمتضررين عن طريق النقابة. كما قدّم درعاً تذكارياً للدكتورة كيشي، باسم الجمعية.

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