الزراعة: تسويق أكثر من ٦٠% من الحمضيات والأسعار مقبولة للفلاح والمستهلك

دمشق – البعث

أتت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لتحسين واقع إنتاج محصول الحمضيات أُكلها خلال الموسم الحالي، حيث تمّ تقييم برنامج الاعتمادية لتسويق الحمضيات، ووضع خطة لتطوير زراعتها وتنظيم تسويقها من خلال ثلاثة برامج (برنامج إحصاء المساحات المزروعة وعدد الأشجار المزروعة والمنتجة منها، وبرنامج إعادة تأهيل المساحات الشاغرة وفق نتائج المرحلة الأولى والاستمرار في تطبيق برنامج الاعتمادية فيما يخصّ الشق بتسويق المحصول، وتمّ اعتماد برنامج دعم لاستبدال الأشجار الهرمة بزراعة أشجار جديدة ومنح المستفيدين الغراس مجاناً، واعتماد خارطة توزع الأصناف الملائمة للمناطق البيئية في المنطقة الساحلية لضمان زراعة المساحات الجديدة واستبدال الأشجار القائمة بالأصناف الملائمة التي سيضمن من خلالها توزع فترات النضج على مدار الموسم وتلافي حدوث اختناقات تسويقية في ذروة الإنتاج).

وقالت مصادر خاصة في وزارة الزراعة إن الكميات المسوقة داخلياً وخارجياً من محصول الحمضيات حتى الآن أكثر من ٣٥٠ ألف طن، في وقت لم تقم معامل العصائر باستجرار أي كميات تُذكر، وقد بلغت الكميات المصدّرة للموسم الزراعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ نحو ٩٩٧ براداً بما يوازي نحو ٣٠ ألف طن كإجمالي حتى تاريخ ١٩- ١- ٢٠٢٣ علماً أن البيان الجمركي يحدّد المجموعة فقط وليس الصنف، وكانت الوجهة إلى العراق بـ٩٤٥ براداً يحمل كلّ أصناف الحمضيات وإلى روسيا ١٥ براداً وللإمارات ١٠ برادات والكويت ١٥ براداً وللسعودية ١٢ براداً.

وقدّرت الزراعة الإنتاج الحالي بنحو ٦٤٠ ألف طن، وبلغت خطة غراس أشجار الحمضيات للموسم الحالي ٥٥٠ ألف غرسة، ومتوسط الإنتاج السنوي في السنوات الأخيرة نحو ٧٠٠ ألف طن، ومتوسط الكميات المصدّرة خلال العشر سنوات السابقة بحدود ٩٠ ألف طن لأكثر من ٢٠ بلداً حول العالم، وكانت العراق أهم الوجهات التصديرية للحمضيات السورية.

واتخذت الحكومة ووزارة الزراعة إجراءات جديدة خلال الموسم الحالي انعكست خيراً على تسويق المنتج وعلى المزارع، منها متابعة الإدارات الجديدة لأسواق الجملة وتحسين عملها، وخاصة ما يتعلق بنظام الفوترة وإصدار فواتير واضحة وموثوقة إلكترونياً، والسعي لإقامة أسواق جديدة وبمواصفات قياسية. والآن تتمّ عملية تسويق المنتج بصورة سلسة وأسعار مقبولة للفلاح والمستهلك معاً دون وجود أي معوقات، حيث تمّ تسويق أكثر من ٦٠% من الإنتاج وفق الروزنامة الإنتاجية التسويقية التي تمّ إعدادها من قبل وزارة الزراعة.

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