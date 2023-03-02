بدء معالجة الأضرار الكهربائية الناجمة عن الزلزال

اللاذقية – مروان حويجة

تعرّضت الشبكة الكهربائية لأضرار في عدد من مناطق المحافظة جراء الزلزال، وشملت الأضرار، بحسب مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية المهندس جابر العاصي، بعض مكوّنات الشبكة في المناطق المنكوبة وقد تسلّمت الشركة ثماني محولات كهربائية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، منها أربع محوّلات باستطاعة 400 ك.ف.أ والأربع الأخرى باستطاعة 200 ك.ف.أ، ضمن المساعدات المقدّمة للمحافظات المتضررة من الزلزال، وقد باشرت ورشات الشركة العامة لكهرباء المحافظة أعمال تركيب محوّلتين باستطاعة 400 ك.ف.أ بدل محولّتين معطوبتين جراء الزلزال في قريتي الهنادي واسطامو، لتتمّ إعادة التيار الكهربائي إلى تلك المناطق.

وأوضح العاصي أنّ الفترة القادمة سيتمّ فيها تركيب باقي المحوّلات وفق خطة زمنية محدّدة وحاجة كل منطقة، وخاصة المواقع التي تعرّضت لأضرار في مكوّنات شبكاتها الكهربائية جراء الزلزال.

وفي قطاع مياه الشرب تقوم مديرية الصيانة في مؤسّسة مياه الشرب في اللاذقية بأعمال صيانة خطوط الضخ داخل محطة ضخ مياه الجنديرية، وذلك نتيجة الضرر الناتج عن الزلازل الأخيرة، حيث تمّ قطع المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، والمناطق المتأثرة بالأعمال هي: المنطقة الصناعية الجديدة، روضو، العمرونية، جبل المغار، سقوبين، خلف كازية النصر، أرض الصوفي، سنجوان، ضاحية الحايك، اليغنصة، أرض الرمانة، مشروع شريقي، شارع ١٦، جب حسن، مساكن محطة القطار، مساكن الجاهزية.

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