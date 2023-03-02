بوتين: احتجاز رهائن في مقاطعة بريانسك الروسية عمل إرهابي

موسكو – تقارير:

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتجاز مسلحين أوكرانيين عدداً من الأشخاص رهائن في مقاطعة بريانسك الروسية بعمل إرهابي.

وقال بوتين في كلمة له اليوم: إن من قتلوا الصحفية الروسية داريا دوغينا في موسكو في آب الماضي هم من ارتكبوا اليوم هجوماً إرهابياً آخر، حيث تسلّلوا عبر الحدود وفتحوا النار على المدنيين مع أنهم شاهدوا أنها سيارة مدنية، وفيها مدنيون وأطفال.

وشدّد بوتين على أن الجيش الروسي سيحمي المدنيين من النازيين الجدد والإرهابيين الذين طالما عذبوا وقتلوا الناس من قبل في إقليم دونباس.

وكانت السلطات المحلية وخدمة الطوارئ في مقاطعة بريانسك أعلنت احتجاز نحو ستة أشخاص رهائن من مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني، بينما أفاد ألكسندر بوغوماز حاكم مقاطعة بريانسك أن مجموعة من المسلحين الأوكرانيين تسللت إلى المقاطعة وأطلقت النار على سيارة مدنية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة طفل، مبيّناً أن هيئة الأمن الفيدرالي الروسية قامت بمشاركة القوات التابعة للجيش بعملية للقضاء على تلك المجموعة.

إلى ذلك، أعلن جهاز الأمن الروسي العثور على عدد كبير من الأجهزة القابلة للتفجير بمنطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك، موضحاً أن الوضع في المنطقة بات تحت سيطرة القوات والسلطات الأمنية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيان لجهاز الأمن قوله: “يخضع الوضع في بلدات منطقة كليموفسكي لسيطرة الأجهزة الأمنية الروسية”، مشيراً إلى أنه “تجري الآن عمليات تفتيش في كامل المنطقة وهي منطقة كبيرة، حيث تم خلال عمليات التفتيش العثور على عدد من المواد المتفجّرة من مختلف الأنواع، وتتم عملية تفكيكها”.

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