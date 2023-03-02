تكريم رجال الدفاع المدني في طرطوس بعيدهم العالمي

2-مارس-2023

البعث أون لاين – وائل علي

تقديراً لجهودهم الكبيرة قدم الرفيقان أمين فرع طرطوس للحزب محمد حبيب حسين ومحافظ طرطوس عبد الحليم عوض خليل في مقر مديرية الدفاع المدني التهنئة لمدير وطواقم الدفاع المدني وتم تكريمهم لما بذلوه من جهود استثنائية خلال مشاركتهم في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض والبحث عن ناجين و انتشال الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات السورية وأثنوا على جهودهم وكفاءتهم وجهوزيتهم وسرعة استجابتهم في كافة الظروف خاصة خلال مؤازرتهم المواطنين في المحافظات المنكوبة مثبتين أنهم الجند الأوفياء في كل الميادين.

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2-مارس-2023

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