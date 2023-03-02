صيانة قنوات الري في طرطوس

بدأت الكوادر الفنية والورشات والآليات التابعة لمديرية الموارد المائية بمحافظة طرطوس، عمليات تعزيل قنوات الري الرئيسية والفرعية، لتكون جاهزة للاستثمار خلال الموسم الزراعي القادم.

وقد باشرت كوادر المديرية عمليات التعزيل والصيانة للقناة الغربية الرئيسية التابعة لسد الشهيد باسل الأسد، لتكون جاهزة لجريان مياه الري من السد إلى الأراضي الزراعية في سهل عكار، وحمايتها من خطر الفيضانات، ومن المتوقع أن يتم إرواء ما يقارب 4 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في السهل من مياه السد.

وتقوم المديرية بشكل دوري بعمليات تعزيل القناة الغربية الرئيسية بطول 19 كيلومتراً، منوهاً بأن هذه القناة تروي قرى العرب والحميدية من خلال خزان رئيسي موجود في قرية بحوزي، إضافة إلى قرى سمريان والحورة وبيت شوفان وميعار شاكر وسمكة ومجدلون البحر.