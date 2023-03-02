طقس اليوم.. أجواء ربيعية دافئة وباردة نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الساحلية مساء وخلال الليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: