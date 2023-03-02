طقس اليوم.. أجواء ربيعية دافئة وباردة نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية

2-مارس-2023

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي سطحي خماسيني، يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الساحلية مساء وخلال الليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الخميس الجمعة السبت
دمشق 26 / 10 24 / 7 23 / 8
القنيطرة 22 / 6 20 / 4 19 / 5
درعا 26 / 11 24 / 7 22 / 8
السويداء 24 / 10 22 / 6 20 / 7
حمص 26 / 9 24 / 7 21 / 6
حماة 27 / 10 25 / 8 22 / 7
الحسكة 26 / 11 26 / 10 24 / 8
اللاذقية 25 / 14 24 / 13 21 / 11
طرطوس 24 / 15 23 / 14 20 / 12
حلب 25 / 8 25 / 7 21 / 6
إدلب 24 / 8 23 / 7 19 / 6
دير الزور 27 / 10 28 / 11 24 / 9
الرقة 26 / 9 27 / 10 23 / 8

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2-مارس-2023

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