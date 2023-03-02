في البحث عن فطر الكمأة…… ستة شهداء وعشرات الجرحى نتيجة انفجار لغم بدير الزور.

في البحث عن فطر الكمأة…… ستة شهداء وعشرات الجرحى نتيجة انفجار لغم بدير الزور.

دير الزور – وائل حميدي

أدى انفجار لغم إلى استشهاد خمسة مواطنين وجرح أكثر من أربعين آخرين أثناء قيامهم بالبحث عن فطر الكمأة في بادية دير الزور.

وبحسب التفاصيل فإن اللغم انفجر في منطقة كباكب في الريف الجنوبي الغربي، حيث وصل إلى المنطقة مجموعة مواطنين يستقلُّون ثلاث شاحنات غالبيتهم من الأقارب وذلك عند الساعة الثامنة صباحاً لينفجر لغمٌ أرضيٌّ كان قد زرعه عناصر تنظيم داعش سابقاً لتؤدي الحادثة إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الفور فيما استشهد اثنان آخران قبيل وصول الجميع إلى مجمّع المشافي في الهيئة العامة لمشفى الأسد بمدينة دير الزور والتي سجلت أكثر من أربعين إصابة.

مدير عام مشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة أشار في تصريح له استشهاد خمسة مواطنين نتيجة انفجار لغم فيما تنوعت إصابات أكثر من أربعين آخرين بين الخفيفة والمتوسطة مع وجود ثلاث إصابات حرجة.

وكانت مدينة دير الزور شهدت إثر الحادثة حركة كبيرة لسيارات الإسعاف حيث تم توزيع الإصابات بين مجمع مشفى الأسد ومشفى الشهيد أحمد هويدي ( المشفى العسكري) ليرتفع عدد ضحايا الحادثة إلى ستة شهداء في الوقت الذي تم تخريج عدد كبير ممن كانت إصاباتهم خفيفة.

يذكر أخيراً أن عدد ضحايا فطر الكمأة بلغ لغاية اليوم 24 شهيداً خلال الشهرين الفائتين نتيجة انفجار الألغام من مخلفات تنظيم داعش، بينما فاق عدد المصابين أكثر من خمسين إصابة.

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