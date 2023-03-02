كلاسيكو منتظر في نصف نهائي كأس إسبانيا

سيكون محبّو الكرة العالمية على موعد عند الحادية عشرة من مساء اليوم عندما يلتقي قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو جديد ينتظر أن يشهد متعة وإثارة. اللقاء الذي سيُقام على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد ضمن ذهاب نصف نهائي الكأس سيحمل الرقم 3 خلال الموسم الحالي بين الفريقين.

البارسا سيدخل المباراة وهو يعاني من أزمة ثقة بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في الدوري الأوروبي والدوري المحلي، إضافة لجملة من الغيابات أبرزها للثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري غونزاليس وعثمان ديمبلي للإصابة.

مدرّب البارسا تشافي هرنانديز أكد أن المباراة ستظلّ صعبة بسبب الحساسية بين الفريقين، موضحاً في تصريحات صحفية: “نتعامل مع الكلاسيكو بالطريقة نفسها كما هي الحال دائماً ضد ريال مدريد، فهو منافس صعب، وفي بعض الأحيان لا يسيطرون على الكرة ولكن مع تحرك ولمستين يضعون الكرة داخل الشباك، المنافسة مختلفة، كل شيء سيحسم من الكامب نو، سنلعب من أجل الفوز وإظهار شخصيتنا، وهي فرصة لحصد لقب آخر، إنه كلاسيكو ضد الغريم في نصف نهائي الكأس، ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظاً لأنه بطل الليغا والتشامبيونزليغ”.

على الجهة الأخرى تبدو وضعية الريال أفضل إن كان على صعيد التشكيل مع اكتمال صفوفه بعودة البرازيلي رورديغو غوس من الإصابة، إلى جانب عاملي الأرض والجمهور اللذين يعدان عاملين حاسمين في مثل هذه المباريات.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرّب الريال أشار إلى أهمية اللقاء للفريقين، مبيناً في المؤتمر الصحفي: “من المهمّ أن نمتلك الشخصية والشجاعة في هذه المباريات، نحن متحمّسون لخوض اللقاء ضد برشلونة، لكننا لا نفكر في الثأر لهزيمتنا الأخيرة في كأس السوبر، ريال مدريد افتقر إلى الالتزام والقوة في نهائي كأس السوبر ضد برشلونة، أعتقد أننا لن نكرّر الأخطاء نفسها، تنتظرنا مباراة مهمّة لكنها لن تحسم المتأهل”.

بلغة الأرقام، ستحمل مباراة اليوم رقم 252 في تاريخ مواجهات الفريقين، حقق خلالها ريال مدريد الفوز في 102 مباراة، مقابل 98 انتصاراً لفريق برشلونة، بينما تعادلا في 51 مواجهة، وعلى صعيد بطولة كأس إسبانيا التقى الفريقان في 36 مباراة، حقق خلالها ريال مدريد الفوز في 12 مباراة، مقابل 16 انتصاراً لبرشلونة، بينما تعادلا في 8 مواجهات.

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