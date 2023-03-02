مصر ترسل سفينة مساعدات لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية

القاهرة – سانا:

أعلنت مصر اليوم إرسال سفينة إمداد محملة بمئات الأطنان من المساعدات لإغاثة منكوبي الزلزال في سورية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان نشر على صفحته الرسمية: إنه “في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء الشعب السوري في أعقاب الزلزال المدمر، غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحري التجاري المصري من ميناء العريش البحري متجهة إلى ميناء اللاذقية بسورية، لتفريغ حمولتها من مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر”.

وأضاف المتحدث: إنه من المقرر دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة بسورية، للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر، مشيراً إلى أن تلك المساعدات تأتي استمراراً للدور المصري تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.