مع توفر كميات كبيرة.. هبوط في أسعار الموز ونقص في البقوليات

دمشق- رحاب رجب

تراجع سعر كغ الموز إلى 6 آلاف ليرة أمس وذلك بعد دخول دفعة جديدة منه إلى الأسواق، وسط توقعات بانخفاض سعره إلى خمسة آلاف ليرة، في الوقت الذي فقدت فيه مادة البصل تماماً من معظم أسواق الخضار في دمشق وريفها.

وحسب تأكيدات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن كميات مقبولة من البصل وصلت إلى الموانئ وقسم منها تمّ طرحه في صالات السورية للتجارة، لكن العديد من المستهلكين نفوا وجود أية كمية من البصل في أي صالة كانت، إذ تجاوز سعر المادة إن وجدت الـ15 ألف ليرة، مع مقولات أن السورية ستبيع كيلو واحداً لكل أسرة نظراً لقلة وصول المادة من الخارج حتى تاريخه، حيث لم تأتِ تصريحات الوزارة بأي جديد سوى تكرار كلامها، وصالات التدخل لا يوجد فيها “بصلة واحدة”.. فلماذا كل هذا الضجيج مادام لم يتمّ طرح أي كمية تُذكر. ويتساءل مستهلكون: الموز المستورد موجود بكميات كبيرة، أما مادة البصل فلم تصل ولم يتمّ طرحها؟!!.

وأرجعت وزارة الزراعة نقص مادة البصل إلى أن كساد المادة الموسم الماضي أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعته، مما أوجد نقصاً حاداً بالمادة واللجوء إلى استيرادها. وأشارت بعض المصادر إلى أن استيراد الحمص والعدس يسير بوتيرة جيدة وسط تراجع حاد بإنتاجهما بسبب موسم الجفاف، ويتوقع أن تحصل انتكاسة جديدة حول مادة الفول الحب، حيث سيتمّ اللجوء للاستيراد لتعويض النقص الحاصل أيضاً.

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