هزّاتٍ أرضية تضرب عدداً من الدول دون وقوع ضحايا
عواصم – سانا:
أعلنت الهيئات المختصة الروسية بأنها رصدت هزة أرضية بقوة 5 درجات بمقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من جزر الكوريل الروسية.
وأفاد المكتب المحلي لهيئة الجيوفيزياء الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بأن الهزة تم رصدها صباح اليوم، ويشار إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 183 كم إلى الجنوب الشرقي من جزيرة إيتوروب التابعة لجزر الكوريل، وكانت البؤرة بعمق 33 كيلومتراً ولم ترد أي معلومات عن دمار أو سقوط مصابين أو ضحايا نتيجة الزلزال.
وفي إندونيسيا، ضربت هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر جنوب سومطرة.
وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن الهزة كانت على عمق 47 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.
وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.
وفي المكسيك، ضربت هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة أواكساكا جنوب البلاد.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد الهزة التي ضربت على عمق 87.729 كيلومتراً عند خط عرض 16.3541 درجة شمالاً، وخط طول 94.2685 درجة غرباً.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات إثر الهزة.
وفي تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر مساء أمس ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد في بيان: إن الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات، وضربت مدينة تورك أوغلو دون أن تخلف أضراراً وفق معلومات أولية.
وفي السادس من شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما أودى بحياة أكثر من 45089 شخصا، إضافة إلى إلحاق دمار هائل بالممتلكات.
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