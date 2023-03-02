هزّاتٍ أرضية تضرب عدداً من الدول دون وقوع ضحايا

وفي المكسيك، ضربت هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر اليوم مدينة أواكساكا جنوب البلاد.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم رصد الهزة التي ضربت على عمق 87.729 كيلومتراً عند خط عرض 16.3541 درجة شمالاً، وخط طول 94.2685 درجة غرباً.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات إثر الهزة.