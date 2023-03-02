هل يتم البدء بتطبيق شروط تراخيص الأندية على الدوري الممتاز؟

ناصر النجار

العديد من المداخلات والمقترحات شهدها اجتماع اتحاد كرة القدم مع رؤساء أندية الدرجة الممتازة يوم أول أمس من أجل استكمال الدوري وآلية هذا الاستئناف، وبالطبع كانت المشكلة مالية عند الجميع، ففرقنا كلها طلبت مساعدات مالية من أجل الاستئناف مع ميزات وإعفاءات وشروط عديدة، والنتيجة أن الأندية أمسكت اتحاد كرة القدم من وجعه ووضعته (بخانة اليك)، لأن توقف الدوري له مدلولات سلبية في الخارج وعواقب ليست بمصلحة كرتنا.

الوعد غير الرسمي كان من عضو المكتب التنفيذي عبد الناصر كركو بعرض القضية على اجتماع الاتحاد الرياضي العام للموافقة على تقديم إعانات مالية للأندية من المكتب التنفيذي، أما الوعد الرسمي فتحمّله اتحاد كرة القدم من خلال إعفاء الأندية من كلّ الغرامات المالية المفروضة عليها من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، وتحمّل اتحاد الكرة لأجور الحكام والمراقبين والمنسقين بكامل مرحلة الإياب، وهذا أكثر ما يمكن تقديمه، أما السؤال عن الإعانة من الفيفا التي بلغت خمسمئة ألف دولار فأجاب نائب رئيس الاتحاد بقوله: هذه الإعانة دُفعت للمنظمات التي تقوم بالإغاثة وليست مخصّصة لكرة القدم، فلم يصلنا شيء منها لأنها بالأصل تندرج تحت بند الإعانة الإنسانية.

رئيسُ نادي المجد اقترح استكمال الدوري بين الأندية المنافسة على اللقب، ووصف رئيس نادي الوحدة الدوري بأنه لا طعم له نظراً لتراجع مستواه، مؤكداً أن المدرّب الأرجنتيني لن يختار أي لاعب من الدوري للمنتخب.

رئيسُ نادي جبلة أكد أن فريقه سيلعب بأي ملعب يختاره الاتحاد إذا كان ملعبه غير جاهز لاستقبال الجمهور، وطالب رئيس نادي تشرين بتمديد فترة التسجيل في نافذة الانتقالات الثانية (الميركاتو الشتوي)، والطلب نفسه كان بمداخلة رئيس نادي الفتوة الذي أكد ضرورة استكمال الدوري، مطالباً لجنة المسابقات بعدم ضغط مبارياته وخاصة في شهر رمضان.

نائبُ رئيس اتحاد كرة القدم عبد الرحمن الخطيب تحدث عن الصعوبات المالية التي يواجهها اتحاد كرة القدم بعد أن ورث ديوناً كبيرة ممن سبقه، إضافة لعزوف الشركات الراعية للمباريات عن تسويق الدوري لأسباب تتعلق بالحصار والعقوبات، مؤكداً أن الخطوات المتخذة من اتحاد كرة القدم تمنح كرتنا الأمل بالمستقبل لوضع أفضل.

رئيسُ اتحاد كرة القدم صلاح رمضان أكد أن الموسم الكروي يجب أن ينتهي في 27 أيار القادم ضمن الروزنامة المعروضة على الفيفا، وألمح وهو يجيب على طلبات الأندية المالية أنه بدءاً من الموسم المقبل سيتمّ تفعيل موضوع تراخيص الأندية على الدوري الممتاز، ومن لا يحقق الشروط لن يكون له مكان بين المحترفين، وفي مقدمة هذه الشروط وضع ضمانات بنكية بقيمة العقود والنفقات، إضافة إلى ميزانية مالية رسمية.

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