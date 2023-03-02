وقفة احتجاجية ل”السادة المعامرة”  في الحسكة للمطالبة برفع الحصار عن سورية

الحسكة – إسماعيل مطر:

نفّذت قبيلة السادة المعامرة وقفة احتجاجية أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحسكة، وذلك بمشاركة المجتمع المحلي والأهالي، طالبوا من خلالها برفع الحصار الظالم المفروض على سورية.

الشيخ علي العازل، أكد أن الهدف من هذه الوقفة هي إيصال رسالة للمجتمع الدولي الذي يدعي الإنسانية والحرص على حرية الشعوب والديمقراطية لكي ينهي هذا الحصار غير الإنساني، مشيراً إلى أن الشعب السوري قادر على تجاوز جميع التحديات.

بدوره، الدكتور أحمد ادريس لفت إلى أن الوقفة شارك فيها جميع أبناء المكونات المجتمعية في المحافظة، والمراد منها رفع الصوت عالياً تجاه المجتمع الدولي، والمطالبة برفع الحصار الظالم المفروض على سورية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد من خلال إجراءاتها الأحادية القسرية للعالم أجمع أنها عدوة للإنسانية، وخاصةً أثناء تعرض سورية لكارثة الزلزال المدمر.

من جانبه، دعا الشيخ ميزر المسلط رئيس مجلس القبائل والعشائر العربية في الجزيرة السورية إلى رفع الحصار المفروض على سورية فوراً دون قيد أو شرط، مؤكداً أن أمريكا تدعي بأنها دولة ديمقراطية ومتحضرة، ولكنها في حقيقة الأمر دولة داعمة للإرهاب العالمي.

وتابع: إن أبناء سورية يقفون صفاً واحداً ضدّ هذا الحصار الذي أرادت منه أميركا ومن معها اتباع سياسة التجويع والتعطيش الممنهجة.

وأكد المشاركون أنه على الرغم من المعوقات والصعوبات الكثيرة التي يعاني منها أبناء الحسكة نتيجة وجود الاحتلالين غير الشرعيين الأمريكي والتركي، وأدواتهما فإنهم يرسلون رسالة للعالم أجمع مفادها أن هذا الحصار الذي فرض بحق الشعب السوري يراد منه النيل من مواقف سورية والتي كانت ولا تزال تمد يدها للتعاون مع جميع الشعوب والقضايا العادلة عبر تاريخها وحاضرها المشرّف.

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