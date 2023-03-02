بحث التعاون مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول الاستجابة لتداعيات الزلزال في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة:

تركز لقاء محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال اليوم مع جورج بيتروبولس، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية خلال زيارته والوفد المرافق إلى المحافظة، حول الاستجابة لتداعيات الزلزال، والاحتياجات لدعم المتضررين. وعرض المحافظ الأضرار التي خلفها الزلزال، وآثاره على العائلات، و الأبنية التي انهارت، أو يتم إخلاؤها من سكانها، والممتلكات التي يجري حصرها من قبل اللجان الفنيّة، مؤكداً على متابعة الجهود للوصول إلى جميع المتضررين في مراكز الإيواء وخارجها.

وركّز المحافظ على تفاقم المعاناة بسبب العقوبات والحصار، مؤكداً تضافر الجهود الحكومية والأهلية لتعزيز خطة الاستجابة، وتوفير مراكز إيواء مجهّزة بالخدمات المناسبة للعائلات المقيمة فيها، وأبدى الرغبة بتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية في جميع المجالات التي تصبّ في تسهيل وتنظيم تقديم الإغاثة والدعم ووصولها إلى المستحقين.

من جهته لفت بيتروبولس، إلى أهمية البيانات التي توفرها المحافظة عن الأضرار التي خلّفها الزلزال، والصعوبات التي تواجهها على الأرض في مجال الاستجابة والاحتياجات، معرباً عن تقديره لجميع الجهود المبذولة من الفريق الحكومي والمجتمع الأهلي، لتقديم المساعدة للمتضررين رغم الظروف الصعبة في سورية.

وأكد بيتروبولس أهمية تعزيز التعاون مع غرفة العمليات بالمحافظة في مجالات التقييم وتبادل المعلومات، ولا سيما مع الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاستجابة، والمتمثلة بالوصول إلى جميع المتضررين لتقديم المساعدة لهم.

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