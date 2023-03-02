وقف أعمال صب بيتون العناصر الإنشائية بطرطوس لحين انتهاء الهزات الارتدادية طس

البعث أون لاين – وائل علي

على وقع تداعيات زلزالي شباط واستمرار الهزات الارتدادية المتفاوتة الشدة وبناء على كتاب نقابة مهندسي طرطوس رقم 383/ص تاريخ 2/26 الماضي طلب محافظ طرطوس من كافة الجهات العامة والدوائر الرسمية والوحدات الإدارية إيقاف أعمال صب البيتون المتضمنة العناصر الإنشائية الحاملة /أساسات – جدران قص – أعمدة – أسقف/ بسبب تعرض هذه المنشآت لاهتزازات ارتدادية تؤدي إلى تشقق البيتون وعدم تماسكه مع حديد التسليح واحتمال انهيار العقد لحين انتهاء الهزات الارتدادية.

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