5 شهداء وأكثر من 40 إصابة بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دير الزور

2-مارس-2023

استشهد خمسة مواطنين وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

وذكرت مصادر في دير الزور أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” انفجر بشاحنة تقل مجموعة من المواطنين خلال ذهابهم للبحث عن فطر الكمأة في منطقة كباجب بالريف الجنوبي الغربي، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة أكثر من أربعين آخرين نقلوا على إثرها إلى مشفى الأسد.

مدير مشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة ذكر أن المشفى استقبل أكثر من 45 شخصاً كانت تقلهم الشاحنة التي تعرضت لانفجار لغم، ما أدى إلى وفاة 5 وإصابة الآخرين بكسور وجروح متفاوتة أحدهم بحالة حرجة وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

واستشهد الإثنين الماضي 10 مواطنين، وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن فطر الكمأة في الأراضي بمحيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

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2-مارس-2023

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