أكثر من نصف قرن… وخليجيات السياب ما زالت تتجدد حية نابضة

ليست المرة الأولى التي يتردد فيها اسم “الخليج العربي” في شعر السياب من قصيدته الذائعة الصيت “أنشودة المطر”، فهناك مرة أخرى سابقة، كان السياب فيها بعيداً عن وطنه العراق، غريباً تائهاً على الخليج، لكن حنينه إلى الوطن يضج في دمه ونشيجه الحار المتصل، الذي يصعد كالمد، كالسحابة، كالدموع إلى العيون، يصرخ به دوماً، عراق، عراق ليس سوى عراق.

أكثر من نصف قرن وخليجيات السياب حية نابضة، تتوهج من خلال الأحداث والصراعات، وأكثر من واحد وخمسين عاماً على رحيل السياب ودوره في مسيرة الشعر العربي الحديث، أكثر تألقاً وجلاء بين عشاق هذا الشعر ودارسيه، والقامة الشعرية الشامخة التي جسّدها هي التي أعطت لحركة الشعر العربي الجديد، في موجة الريادة الأولى، كل عنفوانها وشموخها في نموذج يتكئ إلى علاقة السياب الحميمة بالموروث الشعري، في صياغته البديعة عند اعلامه الكبار، وانفتاحه على آفاق الشعر العالمي الحديث استيعاباً واستشراقاً وتفاعلاً، لقد تحوّل السياب عبر هذا المدى الزمني، وعبر الأحداث التي أطاح بعضها بوطنه، فهو أيوب الصابر على شتى العلل وقسوة الداء العضال.

يقول السياب أسطورة الشعر العربي في قصيدته “غريب على الخليج” التي أبدعها وهو في الكويت عام 1953:

“أصيح بالخليج: يا خليج

يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى

فيرجع الصدى

كأنه النشيج

يا خليج، يا واهب المحار والردى”.

بين لعنة الاضطهاد ولعنة المرض قضى السياب حياته التي لم تتجاوز ثمانية وثلاثين عاماً، شهدت إنجازه الشعبي الذي يعدّ ثروة شعرية كان لها تأثيرها البالغ في مسار القصيدة العربية من خلال دواوينه: “أزهار ذابلة”، “أساطير”، “أنشودة المطر”، “المعبد الغريق”، “شناشيل ابنة الجلبي”، “منزل الأقنان”، “إقبال” و”قيثارة الريم”، إضافة إلى مجموعته “أعاصير”، “البواكير”.

يقول السياب في قصيدة أنشودة المطر:

“عيناك غابتا نخيل في ساعة السحر

أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

عيناك حين تبسمان تورق الكروم

وترقص الأضواء كالأقمار في نهر

يرجه المجذاف وهناً ساعة السحر

كأنما تنيض في غوريهما النجوم”

وفي الرابع والعشرين من كانون الأول عام 1956 غادرت روح السياب مبنى المستشفى الأميري في الكويت ثم غادر الجسد ووُري الثرى، وبقي شعره حياً لا يموت.

رحيم هادي الشمخي

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