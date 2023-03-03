الموسيقي السوري المعروف نوري الرحيباني في ذمة الله

توفي اليوم في ألمانيا الموسيقي والمايسترو السوري المعروف نوري رحيباني عن عمر ناهز الرابعة والثمانية قضى منها اكثر من ٥٥ عاما في العزف والتأليف والتوزيع الموسيقي.

ولد نوري الرحيباني عام 1939 في مدينة الحسكة. وتنقل في دراسته بين حمص واللاذقية ودمشق، وتلقى أولى علومه الموسيقية على يد أستاذه مصطفى كامل الصواف.

درس الرحيباني الحقوق في جامعة دمشق، بسبب عدم وجود معهد عالي للموسيقى في سورية حينها، وكانت رغبته في دراسة الموسيقى في ألمانيا المعروفة بموسيقييها الكبار من أمثال باخ وبيتهوفن، وكان يعزف البيانو في قاعة الموسيقى في كلية الحقوق أنذاك.

أوفد الرحيباني إلى ألمانيا الديمقراطية لدراسة الموسيقى، فدرس البيانو وقواعد التلحين، وفي عام 1968 بدأ حياته المهنية كعازف مرافق وقائد ثان في مسرح مدينة فرايبورغ.

وعام 1972 بدأ عمله كقائد أول للأوركسترا السيمفوني في مدينة رايشنباخ، وكانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية حينها لديها 83 دار اوبرا واوركسترا، وهو أكبر عدد في العالم.

وبعد تأسيس الفرقة السيمفونية الوطنية عام 1993، استدعي الرحيباني لأول مرة عام 2001 لقيادتها، ولم ينقطع عنها منذ ذلك الحين، حيث أحيا عددا من الحفلات في سورية خلال سنوات الحرب، وكان من القلة الذين تحدوا الظروف الأمنية منذ 2011 حتى 2018، واستمر بزيارة بلده الأم.

وضع الموسيقى التصويرية لعدد من المسرحيات والأعمال السينمائية منها “يوميات مجنون” لفواز الساجر و”الأبطال يولدون مرتين” لصلاح دهني ونفذ العديد من التسجيلات الإذاعية والتلفزيونية مع أوركسترا إذاعة برلين الكبيرة وفرقة الكورال التابعة لها.

ألف عدداً من السيمفونيات أشهرها: “المدن الميتة”، “أنشودة السلام”، “نشيد العاصفة”، إلى جانب أغان ورقصات شعبية سيمفونية وصور موسيقية من الفلوكلور السوري.

قلد عام 2001 وسام الاستحقاق الألماني ذا الوشاح تكريماً لعمله كملحن وقائد أوركسترا ومرب موسيقي.

أحيت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية أمسية موسيقية بقيادته عام 2019 تكريما له عن مجمل أعماله الموسيقية على خشبة مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

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