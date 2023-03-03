برشلونة يفوز على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا

3-مارس-2023

فاز فريق برشلونة على مضيفه ريال مدريد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.

سجل هدف فريق برشلونة الوحيد اللاعب إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في الخامس من نيسان المقبل على ملعب برشلونة  “سبوتيفاي كامب نو”.

وكان الفريقان التقيا مرتين هذا الموسم إذ فاز ريال مدريد في الدور الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في حين فاز برشلونة على ريال مدريد بنفس النتيجة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

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3-مارس-2023

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