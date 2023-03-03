توزيع مساعدات روسية لمتضرري الزلزال

اللاذقية – حماة – سانا:

وصلت قافلة مساعدات غذائية من مركز التنسيق الروسي إلى بلدية مزار القطرية بريف اللاذقية لتوزيعها على متضرري الزلزال.

وبين مسؤول القوافل الإنسانية في مركز التنسيق الروسي الرائد ألكساندر في تصريح له أن المساعدات تشمل مواد غذائية وألبسة، وسيتم توزيعها على 200 عائلة، لافتاً إلى استمرار الجانب الروسي بتقديم الدعم والمساعدات للوصول إلى جميع المناطق المتضررة.

من جهته أوضح حسام حسين رئيس بلدية مزار القطرية أن المساعدات سيتم توزيعها على المتضررين والوافدين في القرية حسب الاحتياجات وعبر لجنة سيتم تشكيلها، معرباً عن الشكر للقيادة والشعب الروسي على تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من الزلزال.