توزيع مساعدات روسية لمتضرري الزلزال
اللاذقية – حماة – سانا:
وصلت قافلة مساعدات غذائية من مركز التنسيق الروسي إلى بلدية مزار القطرية بريف اللاذقية لتوزيعها على متضرري الزلزال.
وبين مسؤول القوافل الإنسانية في مركز التنسيق الروسي الرائد ألكساندر في تصريح له أن المساعدات تشمل مواد غذائية وألبسة، وسيتم توزيعها على 200 عائلة، لافتاً إلى استمرار الجانب الروسي بتقديم الدعم والمساعدات للوصول إلى جميع المناطق المتضررة.
من جهته أوضح حسام حسين رئيس بلدية مزار القطرية أن المساعدات سيتم توزيعها على المتضررين والوافدين في القرية حسب الاحتياجات وعبر لجنة سيتم تشكيلها، معرباً عن الشكر للقيادة والشعب الروسي على تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من الزلزال.
بدورها، وزعت محافظة حماة اليوم مساعدات غذائية مقدمة من روسيا الاتحادية للمتضررين جراء الزلزال في مركز إيواء عين الكروم بمنطقة الغاب بريف حماة.
وذكر معاون القائد المسؤول للشؤون الإدارية للقوات الروسية عن منطقة إدلب العقيد افينيس في تصريح له أن المساعدات تضمنت مواد غذائية متنوعة، وهي مساهمة إنسانية من الروس للمتضررين للتخفيف من معاناتهم، مؤكداً استمرارية تقديم هذه المساعدات للوصول إلى المنكوبين في مختلف مناطق المحافظة.
وبين مدير غرفة العمليات للاستجابة للزلازل في محافظة حماة محمد أبو جدعان أن المساعدات الروسية تشمل مواد غذائية كالسكر والأرز والزيت والشاي وغيرها، للمقيمين في مركز إيواء عين الكروم بمنطقة الغاب.
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