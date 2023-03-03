فريق لبناني يتجه إلى حلب لتقديم مساعدات لمتضرري الزلزال

3-مارس-2023
بيروت – سانا:انطلق من بلدة عانوت اللبنانية إلى سورية اليوم فريق من جمعية “التنمية للحياة والسلام”، لتقديم مساعدات طبية للمتضررين جراء الزلزال في مدينة حلب.

وقام الفريق بتجهيز مشفى ميداني سيقوم بتقديم الخدمات الطبية لمدة شهر بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية ومع الجهات السورية المعنية.

كذلك، سيقوم الفريق بتقديم مساعدات عينية أخرى يساهم في قسم منها كشاف التربية الوطنية فوج مشتى حسن-عكار وجمعية “ذا تشنج ميكرز”، ومواطنون لبنانيون وعدد من الجهات والجمعيات اللبنانية.

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3-مارس-2023

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