قافلة مساعدات من أهالي دير الزور لمتضرري الزلزال

سيرت محافظة دير الزور اليوم قافلة مساعدات مقدمة من الأهالي إلى المتضررين من الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية.

وتضم القافلة المقدمة من فعاليات اجتماعية وصناعية وتجارية في المحافظة إضافة إلى المجتمع المحلي 8 شاحنات محملة بمختلف أنواع المواد الغذائية والإغاثية من فرش وبطانيات وأغطية ومنظفات وأدوية.

وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي المحيميد إلى تقديم الفعاليات التجارية والصناعية الدعم والمساعدة للأهالي في المحافظات المتضررة من الزلزال، مبينا أن هذا العمل مستمر خلال الأيام القادمة.