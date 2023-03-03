قافلة مساعدات من أهالي دير الزور لمتضرري الزلزال

3-مارس-2023

سيرت محافظة دير الزور اليوم قافلة مساعدات مقدمة من الأهالي إلى المتضررين من الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية.

وتضم القافلة المقدمة من فعاليات اجتماعية وصناعية وتجارية في المحافظة إضافة إلى المجتمع المحلي 8 شاحنات محملة بمختلف أنواع المواد الغذائية والإغاثية من فرش وبطانيات وأغطية ومنظفات وأدوية.

وأشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي المحيميد إلى تقديم الفعاليات التجارية والصناعية الدعم والمساعدة للأهالي في المحافظات المتضررة من الزلزال، مبينا أن هذا العمل مستمر خلال الأيام القادمة.

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3-مارس-2023

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