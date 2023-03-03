مدفيديف: تسليم الناتو طائرات لكييف يُعد تورطاً مباشراً في الحرب ضدّ روسيا

موسكو – سانا:

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن تسليم حلف شمال الأطلسي طائرات إلى أوكرانيا وصيانتها في بولندا، سيشكل دخولاً مباشراً “للناتو” في الحرب ضد روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن مدفيديف قوله على قناته في التلغرام: إنه “ومنذ عشرينيات القرن الماضي تم اعتماد مفهوم عام، باعتبار بلد ما طرفا في الأعمال العدائية، في حال قام بالإضافة إلى توفير الأسلحة لطرف متورط في الحرب بتدريب أفراده على التعامل معها، وقد اعترف المحللون الغربيون على مضض أنه عندما يعلم المتخصصون في الناتو الأوكرانيين على الاستخدام القتالي لمعداتهم العسكرية يمكن اعتبار ذلك تورطاً مباشراً للحلف في الصراع العسكري، إلى جانب النظام الأوكراني”.

وأوضح مدفيديف أن ما يحدث اليوم هو أن مدربين كنديين وألمانيين يقومون بالفعل بتعليم وتدريب القتلة الأوكرانيين على كيفية التعامل مع دبابات ليوبارد، وفي حال تمت أيضاً صيانة طائرات الناتو المستقبلية على أراضي بولندا على سبيل المثال على أيدي المتخصصين في جيشها فسيكون ذلك دخولاً مباشراً من الأطلسيين في الحرب ضد روسيا مع كل العواقب التي تليها.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: “سيتعين اعتبار كل من يقرر توريد أو صيانة هذه المعدات أو وسائل التدمير إلى جانب المرتزقة الأجانب والمدربين العسكريين، هدفاً عسكرياً مشروعاً للقوات الروسية، وهذا ما يمنع الغرب من نقل الطائرات والأسلحة بعيدة المدى إلى كييف حالياً”.

وتلقت أوكرانيا على مدى عام أموالاً ومعدات عسكرية ضخمة من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، في خطوات استفزازية واضحة هدفها تصعيد الأزمة الأوكرانية وعدم خلق الاستقرار في المنطقة.