بوريل: محاولات الغرب لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين مخالفة لـ “التعددية”

نيودلهي – سانا:

حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل من أن المحاولات الغربية الرامية لاستبعاد روسيا من مجموعة العشرين ستشكل مخالفة لمبدأ التعددية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوريل قوله في مؤتمر ريسينا للحوار في العاصمة الهندية نيودلهي: “لا يمكنك القول إنك تريد تعزيز التعددية ثم مطالبة روسيا بمغادرة مجموعة العشرين.. هذا متناقض للغاية”.

وأضاف بوريل: “أرى أنه يتعين علينا الحفاظ على الحديث والحوار أو على الأقل الاستماع لبعضنا البعض وقول الحقيقة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، من المهم أن نكون قادرين على قول ما نفكر فيه والحصول على رد من الجانب الآخر، والحفاظ على فرصة الحوار”.

وعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي يومي الـ 1 والـ 2 من الشهر الجاري، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة، إضافة إلى الوزراء والمنظمات الدولية التي دعتهم الهند الدولة المنظمة بشكل خاص.