استشهاد شاب وشقيقته بلغم من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة

حماة – سانا:

استشهد شاب وشقيقته بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” خلال ذهابهما لجمع الكمأة في منطقة دويزين بريف سلمية الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” انفجر بشاب وشقيقته خلال ذهابهما لجمع الكمأة في أراضي منطقة دويزين بريف منطقة سلمية الشرقي، ما أدى لاستشهادهما.

واستشهد أمس الأول ثلاثة مواطنين كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة دويزين جنوب شرق سلمية، كما استشهد خمسة مواطنين، وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح جراء انفجار لغم من إرهابيي “داعش” خلال بحثهم عن فطر الكمأة في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.