القبض على إرهابي في العراق

4-مارس-2023

بغداد – سانا:

ألقت القوات العراقية القبض اليوم على إرهابي، وضبطت كمية من العتاد والعبوات الناسفة في الأنبار غرب البلاد.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان نقله موقع السومرية نيوز أنه “بناء على معلومات استخبارية تم نصب كمين محكم في سيطرة السجر، أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الصقلاوية، حيث تم تسليمه إلى الجهات القضائية”.

وأضافت المديرية: إن مفارزها تمكنت من ضبط أكثر من 200 قذيفة وصاروخ في منطقة الزاوية، حيث قامت مفارز الهندسة برفع المواد وتدميرها موقعياً.

 20 total views

4-مارس-2023

مقالات ذات صلة

لتصفح العدد 16465 تاريخ 28-10-2019

28-أكتوبر-2019

أهلي حلب يواصل نزيف النجوم.. فهل سيتمكن من الثبات في الصدارة؟

29-يناير-2023

يازجي يلتقي الدارسين في مدرسة الإعداد الحزبي

11-يوليو-2018

جلسة حوارية مع د. عماد شعيبي في ثقافي العدوي

19-نوفمبر-2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى