تأكيدٌ هندي على دعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال في سورية

اللاذقية – مروان حويجة:

تركّز لقاء محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال مع القائم بالأعمال في السفارة الهندية بدمشق، ساتندر كومار ياداف، والوفد المرافق، على برنامج الاستجابة لمواجهة تداعيات الزلزال على مستوى المحافظة ومتطلباته الانسانية والإغاثية.

وخلال اللقاء عرض المحافظ هلال الأضرار التي خلّفها الزلزال وتأثّر خطة الاستجابة الأولية بالحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب الظالمة، وما أسفرت عن نقص التجهيزات والمعدّات والآليات المتخصصة بعمليات الإنقاذ، إضافةً للقطاع الصحي.

كذلك عرض، التحديات الناجمة عن تضرّر عدد كبير من المباني وإخلائها من سكانها وعدد من المنشآت بمافيها المدارس، والجهود لتأمين مراكز إيواء مخدّمة للعائلات المتضررة واستئناف العملية التعليمية، معرباً عن التقدير لموقف الهند الداعم لسورية وللمساعدات الإغاثية التي قدّمتها، والتي تدعم الجهود الحكومية لتخفيف معاناة المتضررين.

من جهته لفت القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق إلى أنّ الهند تعبّر عن تضامنها مع سورية التي تربطها معها علاقات وثيقة، مؤكداً أنّ بلاده تعمل على تقييم الاحتياجات في سورية لإرسال المزيد من المساعدات الإغاثية الضرورية، بعد أن أرسلت سابقاً طائرتين محمّلتين بالمواد الإغاثية والطبية.

وأعرب ياداف عن تعازيه الصادقة للعائلات التي فقدت أحبّتها في هذه الكارثة التي ألمّت بسورية، لا سيما أنّ البلاد لاتزال تعاني من حرب تستنزف إمكانياتها على مدى أكثر من 12 عاماً.

حضر اللقاء رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، ونائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس فراس السوسي، وممثلون عن منظمة الهلال الاحمر العربي السوري.

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