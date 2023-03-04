تركيا.. تسجيل 13 ألف زلزال وهزة منذ الـ6 من شباط

أنقرة – سانا:

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) اليوم أنه تم تسجيل حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا منذ الزلزال المدمر في شباط الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن آفاد قولها في بيان: “منذ الزلزال المدمر تم تسجيل حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من السادس من شباط الماضي إلى الرابع من شهر آذار الجاري في تركيا ومحيطها القريب”.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب تركيا الشهر الماضي تسبب حتى الآن بمقتل أكثر من 45 ألف شخص، وتضرر أكثر من 13 مليون شخص.