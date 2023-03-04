تركيا.. تسجيل 13 ألف زلزال وهزة منذ الـ6 من شباط

4-مارس-2023

أنقرة – سانا:

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) اليوم أنه تم تسجيل حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا منذ الزلزال المدمر في شباط الماضي.

ونقلت وكالة الأناضول عن آفاد قولها في بيان: “منذ الزلزال المدمر تم تسجيل حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من السادس من شباط الماضي إلى الرابع من شهر آذار الجاري في تركيا ومحيطها القريب”.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب تركيا الشهر الماضي تسبب حتى الآن بمقتل أكثر من 45 ألف شخص، وتضرر أكثر من 13 مليون شخص.

 23 total views

4-مارس-2023

مقالات ذات صلة

مباحثات سورية إيرانية حول المشاريع التنموية

22-يونيو-2022

الجهات المختصة في درعا تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأراضي الأردنية

8-ديسمبر-2022

تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

10-أكتوبر-2022

إصابة شخصين جراء تصادم سيارتين عند تقاطع مشفى الأطفال بدمشق

29-سبتمبر-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى