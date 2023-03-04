حملة تشجير في المخرم بريف حمص

نفذت مديرية زراعة حمص حملة تشجير أسرية في منطقة المخرم ضمن إرشاديات (المخرم التحتاني وأم العمد والسنكري).

وتأتي الحملة ضمن خطة التشجير الحراجي وتحت شعار (محبة.. عطاء.. نماء)، حيث تم توزيع 1200 غرسة من خلال تخصيص كل مواطن بخمس غراس حراجية متنوعة مجاناً من غراس الصنوبر والسرو واللوز والأزدرخت لزراعتها في أرضه وحديقته المنزلية، وذلك ضمن قوائم تم تنظيمها عبر الوحدات الإرشادية والمرسلة لدائرة الحراج.

وحتى الآن بلغ الإجمالي الموزع ضمن حملة الخمس غراس 55500 غرسة، من المراكز الحراجية العريضة 35070 غرسة والبريج 14650 غرسة وتير معلة 4700 وتل ورد 1080 غرسة وزعت على قرى المحافظة.

كذلك تم توزيع 15000 غرسة توت هندي وياباني في قرى خربة الحمام وسد المزينة وعزير مجاناً وذلك بهدف إعادة إحياء تربية دودة الحرير في محافظة حمص، وعلى من يرغب الحصول على خمس غراس حراجية أو توت هندي وياباني مراجعة أقرب وحدة إرشادية أو مركز حراجي لتنظم قوائم وتخصيص وسائل لنقلها وفق مسارات.