دول أوروبية تطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان

4-مارس-2023

بروكسل – سانا:

طالبت 6 دول أوروبية اليوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا دعت في بيان مشترك الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قراره إقامة 7 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة إدانتها اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.

وكان مجلس الأمن الدولي أدان في الـ 20 من الشهر الماضي في بيان صادر عن رئاسته بدعم من أعضائه الـ 15 قرار الاحتلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكداً معارضته جميع الإجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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4-مارس-2023

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