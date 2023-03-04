لقاء حاسم لمنتخبنا الشاب أمام إندونيسيا في كأس آسيا

سيكون منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم مطالباً بتحقيق الفوز على نظيره الإندونيسي في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب لوكوموتيف في العاصمة الأوزبكية طشقند عند الثالثة من عصر اليوم ، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس آسيا.

منتخبنا وبعد الخسارة في الجولة الأولى أمام أوزبكستان بهدفين نظيفين يدرك أن أي نتيجة سلبية أمام إندونيسيا ستعني توديع المنافسة على التأهل مبكراً ، لذلك سيكون الجهاز الفني معنياً بتصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة الافتتاح خصوصاً من الناحية الدفاعية مع تفعيل الجوانب الهجومية بالشكل المطلوب وبما يحفظ التوازن بين الخطوط.

المدير الفني الهولندي لمنتخبنا مارك فوته أكد في المؤتمر الصحفي أن الخسارة مع المنتخب الأوزبكي كانت مستحقة حيث كان الخصم قوياً من الناحية البدنية، وأشار فوته إلى أهمية الفوز اليوم قائلاً : “علينا الفوز لنبقي على هدفنا في التأهل لكأس العالم، قدم اللاعبون البدلاء إلياس سفر ومصطفى عبد اللطيف أداء جيداً أمام أوزبكستان ، وقاموا بتحسين إيقاع اللعب لذا نستطيع البناء على ذلك في مباراة إندونيسيا”.

يشار إلى أن منتخب إندونيسيا كان قد خسر في مباراته الأولى أمام العراق بهدفين نظيفين ، في مباراة قدم خلالها مستوى عادياً فلم يظهر بصورة قوية أو يمتلك لاعبين نجوماً لا يمكن إيقافهم ، ما يعني أن إمكانية تحقيق منتخبنا للفوز بنتيجة جيدة تبدو واردة.

يذكر أن بطولة كأس آسيا تعد مؤهلة إلى كأس العالم الذي سيقام الصيف المقبل في إندونيسيا ، حيث ستتأهل المنتخبات صاحب المراكز الأربعة الأولى في البطولة للمونديال.

المحرر الرياضي

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