مرتكزات بناء تضامن عربي جديد مع دمشق (للتدقيق)

د. رحيم هادي الشمخي

كاتب عراقي

من الناحية الرمزية التاريخية، أسست حرب تشرين التحريرية 1973، المرحلة الذهبية من التضامن العربي التي عاشها العالم العربي في عقد السبعينيات من القرن الماضي، وهي المرحلة التي بلغت فيها القضية الفلسطينية أوجاً من الاعتراف والتأييد من جانب المجتمع الدولي.

في معظم العواصم العربية وحتى على صعيد الشارع العربي، هناك حديث سياسي كبير عن ضرورة تجاوز الدول العربية حالة الانقسام الموروثة من الحرب الباردة بين الدول العربية المرتبطة بالسياسة الأمريكية التي التزمت تاريخياً بوجود “إسرائيل” منذ ولادتها، وبالدفاع عنها، وبين الدول العربية في سورية والعراق ومصر، ولاحقاً في ليبيا واليمن والجزائر التي كانت تلقب بالتقدمية، والتي اختارت التحالف مع الاتحاد السوفييتي السابق.

هناك ارتياح عام بالنسبة لعودة العلاقات العربية مع دمشق، التي يمكن أن تشكل بادرة إيجابية تسهم في تنقية الأجواء العربية- العربية، وإرساء المناخ الملائم لإعادة إحياء التضامن العربي، والتعاون لمواجهة التحديات والمشاكل العالقة التي لا يمكن للعرب أن يواجهوها إلا في إطار العمل العربي المشترك، ولا سيما أن سورية، و المملكة السعودية، ومصر، والجزائر تشكل أقطاباً مهيمنة في الوضع السياسي العربي.

التحديات التي تواجه العالم العربي كبيرة، وتحتاج إلى الفعل العربي المشترك، أو التضامن العربي الجديد الذي يحتاج إلى عودة سورية لتحتل موقعها الطبيعي في مؤسسات العمل العربي المشترك، وإلى انتهاج المملكة السعودية، ومصر والجزائر وتونس والعراق ودول الخليج الخ، سياسة جديدة تتعلق بمسألة إعادة بناء النظام الإقليمي العربي الجديد، تقوم على مايلي:

أولاً : إن الدول العربية الآنفة الذكر نشأت منذ الاستقلال في أحضان العولمة الرأسمالية منذ يومها الأول، ولا تزال تترعرع أو تتأزم حتى هذه الساعة، أي في زمن العولمة الأمريكية الليبرالية المتوحشة. من هنا لا يمكن النظر إلى إعادة بناء التضامن العربي الجديد كسياسة عربية قائمة بذاتها، بل كوحدة مشروطة بوظيفتها بالخروج من شبكة الحقل السيادي الرأسمالي العالمي بقيادة الدول الغربية الأمريكية والأوروبية. والسؤال المطروح عربياً، هل تمتلك الدول العربية استراتيجية وطنية وقومية وفكر سياسي لتحويل الدولة الوطنية العربية من موقع خاضع للسيادة الرأسمالية الأوروبية -الأمريكية إلى موقع متمرد على هذه السيادة، وإعادة فتح الحقل التاريخي العربي المقاوم للمشروع الإمبريالي الأمريكي والمشروع الصهيوني، لا سيما أن إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية في كل بلد عربي هو التحول إلى ثورة وطنية جذرية قادرة على التحررو الانعتاق من الحقل السيادي للهيمنة الغربية الأوروبية والأمريكية؟.

: إن الدول العربية الآنفة الذكر نشأت منذ الاستقلال في أحضان العولمة الرأسمالية منذ يومها الأول، ولا تزال تترعرع أو تتأزم حتى هذه الساعة، أي في زمن العولمة الأمريكية الليبرالية المتوحشة. من هنا لا يمكن النظر إلى إعادة بناء التضامن العربي الجديد كسياسة عربية قائمة بذاتها، بل كوحدة مشروطة بوظيفتها بالخروج من شبكة الحقل السيادي الرأسمالي العالمي بقيادة الدول الغربية الأمريكية والأوروبية. والسؤال المطروح عربياً، هل تمتلك الدول العربية استراتيجية وطنية وقومية وفكر سياسي لتحويل الدولة الوطنية العربية من موقع خاضع للسيادة الرأسمالية الأوروبية -الأمريكية إلى موقع متمرد على هذه السيادة، وإعادة فتح الحقل التاريخي العربي المقاوم للمشروع الإمبريالي الأمريكي والمشروع الصهيوني، لا سيما أن إعادة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التعددية في كل بلد عربي هو التحول إلى ثورة وطنية جذرية قادرة على التحررو الانعتاق من الحقل السيادي للهيمنة الغربية الأوروبية والأمريكية؟. ثانياً : إنَ التحدي الثاني، يتمثل في أن سياسة التسوية المطروحة تحت مظلة الشرعية الدولية التي بدأت منذ تقسيم فلسطين، لم تعط للشعب الفلسطيني سوى اتفاقيات أوسلو، لأن “إسرائيل” لا يمكن لها أن تقبل بوجود دولة فلسطينية بالمواصفات الوطنية الفلسطينية، أي دولة حقيقية. وفي ظل صعود اليمين الفاشي إلى السلطة بزعامة بنيامين نتنياهو، بات هذا الأخير يطرح تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وتهويد القدس، مستفيداً من العجز و التشظي الذي يعاني منه النظام الرسمي العربي، و الانقسام الحاد في الوضع الفلسطيني. و لهذا،لا يزال القادة الصهاينة مقتنعين وبإصرار أن إقامة الدولة الفلسطينية الفعلية يجب أن تكون من خلال الوطن البديل في الأردن.

: إنَ التحدي الثاني، يتمثل في أن سياسة التسوية المطروحة تحت مظلة الشرعية الدولية التي بدأت منذ تقسيم فلسطين، لم تعط للشعب الفلسطيني سوى اتفاقيات أوسلو، لأن “إسرائيل” لا يمكن لها أن تقبل بوجود دولة فلسطينية بالمواصفات الوطنية الفلسطينية، أي دولة حقيقية. وفي ظل صعود اليمين الفاشي إلى السلطة بزعامة بنيامين نتنياهو، بات هذا الأخير يطرح تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وتهويد القدس، مستفيداً من العجز و التشظي الذي يعاني منه النظام الرسمي العربي، و الانقسام الحاد في الوضع الفلسطيني. و لهذا،لا يزال القادة الصهاينة مقتنعين وبإصرار أن إقامة الدولة الفلسطينية الفعلية يجب أن تكون من خلال الوطن البديل في الأردن. ثالثاً: أظهرت الدول العربية، فرادى و جماعات، عجزاً فاضحاً عن تحرير الأراضي الفلسطينية المغتصبة عام 1948، ثم الأراضي المحتلة عام 1967، وعن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

الأزمة السورية وأكذوبة الديمقراطية الأمريكية

على الدول العربية التي تتبنى الأطروحة الأمريكية أن تعي مسألة أساسية أن الولايات المتحدة المدافعة عن النظام الليبرالي العالمي الأمريكي ، والتي ترفع عالياً “راية الديمقراطية” على الصعيد الكوني، هي الدولة الأولى في العالم التي باشرت فيها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالقيام بالإنقلابات العسكرية والحروب في بقاع مختلفة من العالم، لمجرد ضمان المصالح الأمريكية فيها، وهذا مايكشفه الكاتب الأمريكي وليام بلوم في كتابه بعنوان: ” الديمقراطية أشد الصادرات الأمريكية فتكاً” ، الذي ترجمته الدكتورة فاطمة نصر (ونشرته دار سطور، القاهرة، 2015) ، إِذ يعد وليام بلوم أحد أهم الكتّـاب الأمريكيين الذين يتبنون خطاً مناهضاً لسياسات بلاده الإمبريالية، ويعمل على كشف حقيقة الوجه القبيح للسياسة الأمريكية، وجرائم إداراتها في العالم عبر التاريخ، وله في هذا كتاب شهير عنوانه “قتل الأمل”، سرد فيه قصة الانقلابات والمذابح التي دبرتها السياسة الأمريكية عبر العالم، ويوضّح كيف أنها تستغل شعارات مثل الديمقراطية، وحقوق الإنسان في تدمير المجتمعات الأخرى من الداخل للحيلولة دون ظهور منافسين لها في الهيمنة الدولية.

ويشير الكاتب الأمريكي وليام بلوم إلى أن الإعلام، ونظام التعليم في الولايات المتحدة يؤسسان الأجيال الجديدة، والمجتمع كله على أساس مجموعة من الثوابت المتعلقة بالنظرة إلى أمريكا، أو ما يسميه بالأساطير المؤسسة للسياسة الأمريكية، وعلى رأسها نظرية التفوق الأمريكي، والرسالة “الأخلاقية” للولايات المتحدة في العالم، وأنه لا يجوز مطلقاً المساس بالمصالح الأمريكية، كما ينتقد بلوم إطار النمط الرأسمالي المتوحش الذي تدافع عنه الولايات المتحدة، وتحاول تسويقه في العالم، رغم أنه قائم على أساس الاستهلاك الشرِه، والإثراء غير المحدود الذي يتم في كثير من الأحيان دون تقديم أي خدمات نافعة للمجتمع.

هذه هي الولايات المتحدة كما يراها أهلها، ولئن كانت هناك مشكلة حقيقية تواجه المجتمعات الإنسانية، والعربية من بينها، كما يقول بلوم، فهي تكمن في عدم دراسة النموذج الأمريكي كما ينبغي، وبالتالي محاولة تقليده، أو بالأحرى تقليد ديمقراطيته، بينما كلّ ما يقود إليه ذلك هو المزيد من التبعية للولايات المتحدة!.

إن الإمبريالية الأمريكية دعمت سياسات المؤامرة، وانتهجت سياسة من أجل تقسيم العالم وتفتيت قواه، وتكشف لنا الحروب في يوغسلافيا وأفغانستان والعراق(في عقد التسعينيات من القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة)، ومع اندلاع ما سمي “الربيع العربي” في 2011، كيف أن السياسة الأمريكية عملت على إسقاط الدول الوطنية المناهضة للعولمة الليبرالية الأمريكية المتوحشة، إِذْ إن أكثر ما يستهوي قادة الولايات المتحدة هو إعادة صنع العالم في صورة أمريكا، حيث تصبح عناصره الجوهرية هي المشاريع الليبرالية الحرة والفردانية.

من هنا نقول أن على الدول العربية أن تجسد فيما بينها سياسة تضامن عربي حقيقي مع سورية، وأن تعالج الأزمة السورية بعيداً عن تدخل السياسة الأمريكية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لأن ما يهم الولايات المتحدة هو دفاعها المستميت من أجل بقاء نظام الرأسمالية المالية المعولمة التي تمثل سيطرة الأوليغارشية المهيمنة على الإمبراطورية الأمريكية، ليس فقط على الدخل والثروة، بل على السلطة السياسية، والتي تتكون من الأقلية، أي صفوة من المجموعات المتحكمة في صناعات النفط والسلاح وصناعة الترفيه وأصحاب رؤوس الأموال الكبرى، بجانب الساسة المؤدلجين المنتمين إلى الأصولية البروتستانتية، إضافة إلى مراكز الأبحاث والمؤسسات الصهيونية المتجذرة في الإعلام، وسوق الأموال والجامعات وصناعة الترفيه، وهو ما عزز من فقدان الترابط بين الرأسمالية والديمقراطية، وبين العولمة والعالم المفتوح أمام الجميع، وبهذا تصبح أزمة النظام العالمي الليبرالي الأمريكي أزمة ثلاثية الأبعاد في الإنتاج الضائع، وفي التوزيع غير المتساوي بشكل كبير للدخل والثروة، وفي العجز عن بناء ديمقراطية حقيقية على الصعيد الكوني .

والحال هذه، يصبح من حق روسيا و الصين ودول البريكس، وإيران، وسورية، وحتى الدول العربية، أن تطالب بإعادة بناء نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عدلاً، وبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

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