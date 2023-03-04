وقفة تضامنية بدمشق للمطالبة برفع الإجراءات القسرية عن سورية

دمشق – سانا:

نظم الحزب الشيوعي السوري الموحد والفصائل والقوى الفلسطينية وقفة تضامنية في ساحة عرنوس بدمشق للمطالبة برفع الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

وأكد المشاركون أن الوقت حان لكسر هذا الحصار الظالم على سورية وإلغاء الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، معربين عن ثقتهم بأن سورية ستعود لمكانها الريادي على كل الأصعدة والمستويات القطرية والإقليمية والعالمية، وستحرر كل شبر محتل فيها.

وحذر المشاركون من أن استمرار الحصار والإجراءات القسرية في خضم أزمة الزلزال المدمر، وانعكاسات الحرب على سورية تزيد من وطأة المأساة وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ بدء الحرب الإرهابية عليه، والتي دمرت وبشكل ممنهج الكثير من مكونات البنية التحتية، وبالتالي تقويض الجهود الحثيثة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

ودعا المشاركون أحرار وشرفاء العالم للوقوف إلى جانب سورية، ومناشدة المجتمع الدولي للإسراع في أخذ خطوات عملية لرفع الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي استهدفت الأرض والإنسان.

شارك في الوقفة عدد من الأحزاب الوطنية السورية والفلسطينية وقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية وفعاليات اجتماعية وثقافية.