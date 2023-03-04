5 آلاف أمريكي يوقعون على عريضة لمنع دخول وزير “إسرائيلي” إلى بلادهم

واشنطن – سانا:

وقع أكثر من 5 آلاف أمريكي على عريضة تطالب بمنع الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول الولايات المتحدة، وإلغاء زيارته المقررة إلى واشنطن الأسبوع القادم.

وجاء في العريضة وفق ما نقلت وكالة وفا الفلسطينية أنه لم يمض أسبوع على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في نابلس استشهد فيها 11 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 100 ليخرج سموتريتش بالتحريض على محو قرية حوارة الفلسطينية جنوب نابلس بالضفة الغربية من الوجود.

وأشارت العريضة إلى قيام مستوطنين بهجمات منظمة على البلدات والقرى الفلسطينية، وإحراق المنازل في قرى حوارة وبورين وزعترة، مطالبة وزارة الخارجية الأمريكية باتخاذ خطوات أبعد من مجرد إدانة تصريحات سموتريتش المحرضة على تنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وكانت تصريحات سموتريتش التي دعا فيها إلى محو قرية حوارة عن الوجود قوبلت برفض فلسطيني وتنديد دولي واسعين حيث أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن هذه التصريحات العنصرية وحدها تكفي لتقديم سموتريتش للعدالة الدولية باعتبارها تشكل تحريضاً لارتكاب مجازر جديدة بحق الفلسطينيين، بينما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن التصريح الذي أدلى به سموتريتش استفزازي وتحريضي وغير مقبول ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.