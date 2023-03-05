أطباء الأسنان بحلب يطالبون بتعديل التعرفة

حلب – معن الغادري

أوصى أعضاء الهيئة العامة لأطباء أسنان بحلب خلال أعمال مؤتمرهم السنوي بضرورة تعديل التعرفة الطبية ، والبحث عن موارد جديدة من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية يعود ريعها للنقابة ، وتقديم المساعدة لأطباء الأسنان المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب حلب بداية الشهر الماضي أسوة بالمحامين ، وعدم مزاولة المهنة قبل التسجيل بالنقابة ، إضافة إلى ضرورة زيادة الاطباء المتعاقدين مع شركات ومؤسسات القطاع العام.

وطالبت مداخلات أعضاء مجلس الفرع وضع حد للعيادات والمراكز السنية المخالفة والعائدة للنقابات والمنظمات والجمعيات الخيرية ، وإلغاء خدمة الريف وإحداث صندوق نهاية الخدمة الفرعي ليشمل جميع الأطباء المنتسبين للفرع وزيادة الراتب التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتطوير صندوق الطوارئ ليشمل جميع الأطباء المنتسبين للفرع .

وأكد أمين فرع حلب الحزب أحمد منصور على دور الأطباء خلال الحرب الكونية على سورية ، وكذلك استنفارهم وتفانيهم بالعمل أثناء وقوع كارثة الزلزال، مشيداً بالجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

واستعرض أمين الفرع أبرز الأحداث والمستجدات على الساحتين الداخلية والدولية وتداعيات الزلزال وضرورة رفع الحصار عن الشعب السوري وإيصال المساعدات للمنكوبين وخاصة الأدوية وأدوات الطبابة التي تفرض الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها الحصار عليها لتركيع الشعب السوري الرافض لكل مشاريع الهيمنة الاستعمارية.

بدوره بين نقيب أطباء الأسنان في سورية الدكتور زكريا الباشا أن النقابة المركزية فور وقوع الزلزال استنفرت وأرسلت مساعدات للأطباء المتضررين وطلبت تشكيل لجان على مستوى كل فرع لحصر أسماء المتضررين من الزملاء سواء في منازلهم أو عياداتهم لتقديم المساعدة لهم .

ومن جهته أوضح مدير الصحة الدكتور زياد الحاج طه أن هناك لجنة مزاولة المهنة معنية بمتابعة العيادات وأي عيادة لا يكون فيها طبيب سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب العيادة ، أما عن التعرفة فالموضوع بيد النقابة المركزية والوزارة.

من جهته استعرض رئيس فرع النقابة الدكتور محمد سامي عكش مختلف التقارير المقدمة إلى اجتماع الهيئة العامة والنشاطات التي نفذها فرع النقابة خلال العام الماضي والخطة المقررة لهذا العام.

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