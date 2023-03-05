إخماد حريق بمنزل في حي الادخار بمدينة حمص

وأوضح قائد فوج إطفاء حمص العميد حسن عمار أن غرفة عمليات الفوج تلقت نداء استغاثة حول نشوب حريق بمنزل قرب مول الغربية ومحاصرة قاطنيه بداخله، حيث تحرك على الفور عناصر الفوج إلى المكان لإخلاء المحاصرين وإخراجهم منه، وهم خمسة أشخاص بينهم طفلان دون أي إصابات، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها والقيام بعمليات التبريد، مشيراً إلى أن الاضرار اقتصرت على الماديات.