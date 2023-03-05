ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 45 ألفاً و986 شخصاً

أنقرة – سانا:

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من شباط الماضي إلى 45986 شخصاً.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قوله خلال مؤتمر صحفي بمركز التنسيق التابع لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية: “تسبب الزلزال المزدوج المدمر بمقتل 45986 شخصاً، وخلف دماراً كبيراً بالعديد من المباني في 11 ولاية تركية، إضافة إلى تسجيل 13 ألفاً و72 هزة ارتدادية عقب الزلزال”.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وفاة 45089 شخصاً.