افتتاح مستوصف الرضا الخيري في حي نهر عيشة بدمشق

افتتح اليوم مستوصف الرضا الخيري في حي نهر عيشة بدمشق، وذلك بالتعاون بين محافظة دمشق وجمعية الرضا للتنمية الخيرية، وهو يضم عيادات طبية شاملة ومخبراً للتحاليل الطبية وعيادة سنية وقسماً لغسيل الكلية.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي اعتبر أن افتتاح المستوصف يشكل قيمة مضافة للقطاع الطبي، ويسهم في مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، مشيراً إلى تقديم المحافظة كل أشكال الدعم للجمعيات الخيرية لتأدية دورها في المجال الصحي والإغاثي، وذلك انطلاقاً من أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي والخيري بين الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والإنسانية.

المدير التنفيذي للمستوصف باسم حيدر بين أن قسم غسيل الكلية يقدم خدمات لـ 16 مريضاً يومياً، موضحاً أن المستوصف هو من ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية.