الجيش الروسي يسقط مروحية أوكرانية ويدمّر مراكز للطائرات المسيرة

موسكو- تقارير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوّاتها استهدفت ودمّرت خلال الساعات الـ24 الماضية العديد من الأهداف والمنشآت العسكرية الأوكرانية، بينها أنظمة صواريخ ومدفعية، إضافة إلى إسقاط مروحية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حيث تم القضاء على أكثر من 500 من جنودها، وتدمير عشرات الآليات العسكرية.

وفي اتجاه كوبيانسك، تم وفقاً للتقرير القضاء على 40 جندياً أوكرانياً على الأقل، وتدمير 4 آليات عسكرية نتيجة الضربات الجوية والقصف المدفعي.

وعلى محور كراسنو ليمان، أسفر القصف الذي نفّذته المقاتلات الروسية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة عن مقتل نحو 180 جندياً، وتدمير مركبات عسكرية ونظام مدفعي.

وحسب التقرير، أسفرت العمليات الهجومية التي شنّتها القوات الروسية في اتجاه دونيتسك عن مقتل أكثر من 210 عناصر من القوات الأوكرانية، وتدمير عدد من المركبات العسكرية، إضافة إلى أنظمة مدفعية من طراز إم 777 وإم 109 ومنظومة صواريخ (هيمارس).

وفي محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه، أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل نحو 80 جندياً أوكرانياً، وتدمير منظومة رادار أمريكية الصنع، بينما تم باتجاه خيرسون القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتدمير 10 مركبات.

وذكر التقرير أن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية من طراز (مي 8) تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما تم تدمير مراكز قيادة خاصة بالطائرات المسيّرة.

إلى ذلك، أصيب أربعة أشخاص بجروح نتيجة قصف القوات الأوكرانية عدداً من المناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المكتب التمثيلي للجمهورية الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا وفق مانقلت وكالة سبوتنيك، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 مرة وأطلقت 40 قذيفة من عيارات 155 ملم و152 ملم، وشنّت هجوماً بطائرة دون طيار على غورلوفسكي حيث أصيب أربعة أشخاص في منطقة كيروفسكي.

وكان شخصان قُتلا أمس نتيجة قصف أوكراني على منطقة كالينينسكي بغورلوفكا في دونيتسك.

من جهة ثانية، أفادت سلطات منطقة زابوروجيه الروسية أن القيادة الأوكرانية نقلت مسلّحين تدرّبوا في بريطانيا إلى أراضي المنطقة التي تسيطر عليها كييف.

وقال عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف وفقاً لوكالة نوفوستي: “في الأيام الأخيرة وصل حوالي 3500 مسلّح أوكراني تم تدريبهم في بريطانيا إلى مدينة زابوروجيه”.

ووفقاً لروغوف تستغرق عمليات التدريب في القواعد البريطانية ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وحسب تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام بريطانية، تم تدريب 10 آلاف جندي أوكراني هناك العام الماضي، ومن المقرّر تدريب 40 ألفاً آخرين هذا العام، حيث يتم تدريب هؤلاء الجنود في قاعدة ووركوب.

في سياق متصل، أكّد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده لا تزوّد أوكرانيا أو روسيا بمعدات عسكرية، واصفاً التقارير حول توريد الأسلحة الصربية بأنها كذبة صريحة.

وقال فوتشيتش للصحفيين اليوم وفقاً لوكالة نوفوستي: “يدور الحديث عن أكاذيب صريحة، صربيا لا تزوّد أحداً بالأسلحة، تقوم صربيا بإنتاج وبيع الذخيرة، لم نبِع ولو وحدة واحدة من الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة لأوكرانيا ولا لروسيا”.

وذكر أن المنتجات الدفاعية الصربية لا تورّد إلا للمستخدمين المصرّح بهم أي الدول دون قيود.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت الخميس الماضي أن روسيا دعت صربيا لتوضيح الوضع حول التوريد المحتمل للأسلحة من صربيا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن موضوع مهم للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية.

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