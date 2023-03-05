الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية الغربية وسديمياً على مناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وجنوبية غربية على باقي المناطق، وتكون معتدلة السرعة مع هبات نشطة وخاصة على المناطق الجنوبية، تتجاوز سرعتها 60 كم /ساعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وخاصة في المناطق الغربية والجنوبية لتصبح حول معدلاتها في تلك المناطق، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بقليل في المناطق الشرقية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: