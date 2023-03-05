الدول الشقيقة والصديقة تواصل إرسال المساعدات إلى المحافظات المنكوبة

قال القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية العراقية بدمشق ياسين شريف الحجيمي: إن العتبة العسكرية في سامراء أرسلت مساعداتٍ وإعاناتٍ تشمل مواد غذائية وإغاثية إلى الشعب السوري الشقيق في المحافظات المنكوبة.

وأضاف الحجيمي في تصريح له اليوم: إن المساعدات تشمل الرز والسكر ومعجون الطماطم والخميرة، إضافة إلى حليب أطفال وحفاضات، مبيّناً أن أوزانها تقدّر بـ600 طن.

وأشار الحجيمي إلى أن المساعدات ستستمر إلى الشعب السوري لحين انتهاء الأزمة.