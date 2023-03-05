“السورية للتجارة” تخصص محافظة درعا بـ45 طن بصل

5-مارس-2023

درعا- دعاء الرفاعي

وصل اليوم إلى فرع السورية للتجارة بدرعا 45 طناً من البصل المصري المستورد، وبيّن مدير “السورية للتجارة” المهندس عمر السعدي أنه سيتمّ البدء بالتوزيع بشكل مباشر على منافذ البيع في المحافظة ريفاً ومدينة اعتباراً من يوم غد وبسعر 6000 ليرة للكيلو الواحد وعلى البطاقة الذكية. وأضاف السعدي أن المواطن بإمكانه شراء 2 كيلو بصل عبر البطاقة الذكية كلّ أسبوع، حيث يستطيع شراء مخصّصاته الأسبوعية في أي يوم من الأسبوع، إلى جانب توزيع المواد المقننة عبر البطاقة الإلكترونية في جميع منافذ البيع المتوزعة في المحافظة.

يُشار إلى أن أسعار البصل ارتفعت ارتفاعاً كبيراً عن أسعاره في المواسم السابقة، وتراوح سعر الكيلو في السوق المحلية ما بين 14 إلى 16 ألفاً، نتيجة عزوف المزارعين عن زراعة البصل هذا الموسم لتكبدهم خسائر فادحة خلال المواسم السابقة.

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5-مارس-2023

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