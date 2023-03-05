القبض على سبعة إرهابيين في نينوى وصلاح الدين بالعراق

5-مارس-2023

بغداد – سانا:

ألقت القوات العراقية القبض على 7 إرهابيين من تنظيم داعش في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

ونقل موقع السومرية نيوز عن بيان لخلية الإعلام الأمني قوله: “إن القوات العراقية تمكنت من القبض على ستة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين”.

ولفت البيان إلى أن هذه القوات تمكنت أيضا وبالاستناد إلى معلومات استخبارية من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات تنظيم داعش كان يعمل ضمن ما يسمى ديوان الزكاة التابع لما يسمى ولاية نينوى.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على إرهابي وضبطت كمية من العتاد والعبوات الناسفة فى الأنبار غرب البلاد.

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5-مارس-2023

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