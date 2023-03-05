القوات النيجيرية تنقذ 14 مختطفاً.. واختطاف موظفين للصليب الأحمر في مالي
أبوجا – باماكو – سانا:
أعلنت السلطات النيجيرية اليوم عن تحرير 14 شخصاً كانوا محتجزين كرهائن لدى قطاع طرق في ولاية كادونا شمال البلاد.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن مفوض ولاية كادونا للأمن الداخلي قوله في بيان: “تمكنت القوات النيجيرية من تحرير 14 مختطفا، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت مخبأ لقطاع الطرق في منطقة تشيكون بالولاية”، مشيراً إلى أنه تم القضاء على عدد من الخاطفين وفرار الباقين.
وشكلت الهجمات المسلحة تهديداً أمنياً رئيساً في المناطق الشمالية والوسطى لنيجيريا، وأدت إلى سقوط قتلى واختطاف العديد في الأشهر الأخيرة.
وفي مالي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم اختطاف اثنين من موظفيها، شمال البلاد أمس.
وقال فرع اللجنة في مالي في بيان: “نؤكد تعرض اثنين من زملائنا للخطف في المنطقة بين” غاو” و” كيدال “، مضيفاً: إن اللجنة تعمل في مالي منذ 32 عاماً وهي “منظمة محايدة ومستقلة وغير منحازة”.
وتشهد مالي منذ عام 2012 أزمة أمنية وعدم استقرار، حيث تعتبر أعمال العنف وخطف الأجانب وكذلك المواطنين الماليين أمراً شائعاً وتتراوح دوافعه بين المطالبة بفدية والانتقام.
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