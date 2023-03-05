القوات النيجيرية تنقذ 14 مختطفاً.. واختطاف موظفين للصليب الأحمر في مالي

أبوجا – باماكو – سانا:

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم عن تحرير 14 شخصاً كانوا محتجزين كرهائن لدى قطاع طرق في ولاية كادونا شمال البلاد.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن مفوض ولاية كادونا للأمن الداخلي قوله في بيان: “تمكنت القوات النيجيرية من تحرير 14 مختطفا، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت مخبأ لقطاع الطرق في منطقة تشيكون بالولاية”، مشيراً إلى أنه تم القضاء على عدد من الخاطفين وفرار الباقين.

وشكلت الهجمات المسلحة تهديداً أمنياً رئيساً في المناطق الشمالية والوسطى لنيجيريا، وأدت إلى سقوط قتلى واختطاف العديد في الأشهر الأخيرة.