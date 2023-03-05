الماغوط يفوز بجائزة مسابقة مؤسسة أفرا للدراسات والأبحاث في المغرب

وعن فوزه بالمسابقة قال القاص الماغوط : تقدمت بمخطوطة مجموعة قصصية بعنوان “حفل ديموقراطي” والتي تضم حوالي 60 قصة قصيرة جداً وبعض القصص القصيرة وكلها تنتمي للأدب الساخر، وكان نصيبي أن فازت المجموعة بجائزة المسابقة لهذا العام عن فئة القصة القصيرة والقصيرة جداً.

وأوضح الماغوط أن مؤسسة أفرا للدراسات والأبحاث في المغرب تهتم بانتقاء أعمال إبداعية في كل مجالات الأدب والثقافة والفنون، وهي تقيم مسابقة سنوية دولية لتلقي المشاركات في كل تلك المجالات، ليفوز مشارك واحد عن كل جنس أدبي أو فني بجائزة مالية وطباعة العمل وإرسال أكثر من خمسين نسخة للكاتب الفائز.

والقاص خضر الماغوط من مواليد مدينة السلمية عام 1956، وهو كاتب وصحفي في العديد من الصحف والمجلات السورية، وصدر له عدة مجموعات قصصية.