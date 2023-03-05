المقداد يبحث مع عمار سبل تطوير العلاقات بين سورية وتونس

5-مارس-2023

دمشق – سانا:

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار العلاقات الثنائية بين سورية وتونس وسبل تطويرها وتعزيزها.

وعبر الوزير المقداد خلال الاتصال عن تقديره لتضامن تونس، قيادة وحكومة وشعباً مع سورية في مواجهة الزلزال، كما ثمن رغبة الرئيس التونسي قيس سعيد برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

بدوره جدد الوزير التونسي تعازيه لنظيره المقداد، مؤكداً استمرار تونس بالوقوف إلى جانب سورية وسعيها لتعزيز العلاقات معها في مختلف المجالات.

واتفق الوزيران على متابعة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإجراء الزيارات المتبادلة في الفترة القادمة.

متابعة أخبار سانا

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5-مارس-2023

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